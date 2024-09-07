AK Parti "Türkiye Buluşmaları" ile sahaya indi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partisinin 8. Büyük Olağan Kongre süreciyle eş zamanlı başlayan "Türkiye Buluşmaları" çalışmasına ilişkin bilgi verdi.

Bu ay bir yandan kongre çalışmaları kapsamında mahalle delege seçimleri devam ederken bir yandan da milletvekili, bakan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin katılımıyla şehir çıkarmaları yapacaklarını söyleyen Kandemir, "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamındaki bu saha çalışmasının, bakanların ve AK Parti genel başkan yardımcılarının başkanlığında kalabalık milletvekili gruplarının katılımıyla yapılacağını belirtti.

Kandemir, şöyle devam etti:

"Önce şehrin genel durumunu istişare ettikten ve bir basın toplantısı yaptıktan sonra şehre dağılacaklar. Emeklilerle, gençlerle, kadınlarla, çiftçilerle, sivil toplumla, toplumun bütün kesimlerine temas ederek, eylül ayında çok yoğun bir saha çalışması yapacağız. İllere sadece o illerin vekilleriyle değil, daha önce görev yapmış arkadaşlarla, aktif milletvekilleriyle, MKYK üyeleriyle, bakanlarla, MYK üyeleriyle, yani topyekun kadrolarımızla gideceğiz. Bütün hücrelerine gireceğiz o illere. Yani eylülde bir yandan delege seçimleri devam ederken bir yandan da kongrelerimizin zeminini oluşturmuş olacağız. İllerin fotoğrafını, siyasal fotoğrafını tek bir bakış açısıyla değil, farklı bakış açılarıyla önümüze alacağız, raporlayacağız, koyacağız. Kongre sürecimizi de biraz o rapora bakarak yöneteceğiz."

Program ay sonunda tamamlanacak

Kandemir, 81 ili kapsayan çalışmanın bu ay sonunda tamamlanacağını belirterek, "Eylülde çok yoğun bir 'Türkiye Buluşmaları' programı ve delege seçimleri; ekimden itibaren de bütün Türkiye'de kuşatıcı, şenlikli güzel bir kongre sürecini başlatarak, kongrenin tamamlandığı yerlerde de süratle yoğun bir saha çalışmasıyla süreci yönetmiş olacağız." diye konuştu.

"Türkiye Buluşmaları" programının içeriğine ilişkin bilgi veren Kandemir, şunları söyledi:

"Kalabalık milletvekili grubu arkadaşlar diyelim ki Malatya'ya gidecekler. Malatya'nın bütün ilçelerine arkadaşlarımız dağılacaklar. Hem esnaf ziyareti yapacaklar hem sivil topluma temas edecekler hem meslek gruplarını dinleyecekler. O il diyelim ki tütünle meşgulse tütün üreticileriyle bir araya gelecekler. Üzümle meşgulse üzüm üreticileriyle bir araya gelecekler. Bütün toplumsal kesimlerle temas edecek şekilde bir çalışma yapacak, sonra bunu bize raporlayacaklar. Biz de bu rapor üzerinden bu illerdeki fotoğrafı çekecek, yol haritamızı ona göre belirleyeceğiz."