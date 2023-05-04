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Gündem
TRT Haber 04.05.2023 20:45

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten The Economist'e tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, The Economist dergisinin Türkiye'deki seçimlerle ilgili kapağına tepki gösterdi. Çelik, "Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Şimdiye kadar hiçbir konuda etkileri olmadığı defalarca görüldü. Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten The Economist'e tepki

İngiliz ekonomi ve politika dergisi The Economist, bu hafta tepki çeken bir kapakla yayımlandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, The Economis'tin kapağına sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Çelik, "Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Cumhurbaşkanımıza karşı yorumlar döşenmişler. Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Şimdiye kadar hiçbir konuda etkileri olmadığı defalarca görüldü. Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar" dedi.

The Economist'ten skandal kapak
The Economist'ten skandal kapak

Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatı boyunca sadece milletimize güvenerek yol yürüdü. Bu irade sayesinde, nice sözde yorum ve analiz çöp oldu. Operasyon odakları yine hak ettikleri cevapları alacaklar"

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AK Parti Ömer Çelik
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