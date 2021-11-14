AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, İran'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kardeş İran'da meydana gelen deprem sebebiyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz."