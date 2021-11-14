Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 23:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İran'a geçmiş olsun mesajı
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, İran'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Kardeş İran'da meydana gelen deprem sebebiyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz."
Kardeş #İran’da meydana gelen deprem sebebiyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz…— Ömer Çelik (@omerrcelik) November 14, 2021
Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. @Iran_in_Turkey
Etiketler: AK Parti İran Ömer Çelik
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