Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 20:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fuat Oktay'dan "Ahıska Türkleri" mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türklerin Ahıska'dan sürgün edilişinin 77. yılı nedeniyle mesaj yayımladı. Oktay, "14 Kasım 1944'te öz vatanlarından acımasızca kopartılarak sürgün edilen Ahıska Türklerini unutmadık, unutmayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Türklerin Ahıska'dan sürgün edilişinin 77. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Yüreklerdeki acı 77 yıl sonra hala ilk günkü gibi taze. 14 Kasım 1944'te öz vatanlarından acımasızca kopartılarak sürgün edilen Ahıska Türklerini unutmadık, unutmayacağız."
Yüreklerdeki acı 77 yıl sonra hala ilk günkü gibi taze.#14Kasım1944’te öz vatanlarından acımasızca kopartılarak sürgün edilen Ahıska Türkleri’ni unutmadık, unutmayacağız!#AhıskaSürgünü pic.twitter.com/vH78MDrLND— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 14, 2021
Etiketler: Fuat Oktay Ahıska Türkleri
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