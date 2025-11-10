Açık 10.4ºC Ankara
Gündem
AA 10.11.2025 00:26

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefatının 87. yılında Cumhuriyet'imizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik yayımladığı mesajda, Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözünü anımsatarak, "Devletimizin ve Cumhuriyetimizin banisi, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. İstiklal Mücadelemizdeki ruhla, inançla ve kararlılıkla geleceğe yürüyoruz." ifadesini kullandı.

