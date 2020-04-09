COVID-19 virüsüyle mücadele için hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova’ya teslim edildi.

12 saatlik görevi başarıyla tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak ve personel dün gece Ankara’ya döndü.

AK Parti Sözcüzü Ömer Çelik, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Türkiye Balkan ülkelerine en zor zamanda yardım ulaştırıyor"

"Çok kez duymuşumdur. AB bünyesinde pekçok siyasetçi “Türkiye’nin Balkanlar’da artan nüfuzunu engellemek gerekir” derdi. Türkiye’nin Balkanlar’la tarihi bağlarını bilmeyen bir siyasi cehaletle konuşurlardı. Şimdi ise Balkanlar’ı kendi haline terkettiler. Türkiye ise orda.

Bazı Avrupa ülkelerinin Balkanlar’la ilgili tek hedefi Türkiye’nin etkisini kırmak üzerine kuruluydu. Virüs salgınıyla ilgili olarak Balkanlar’ın ihtiyacı olduğunda hiçbiri ortada görünmüyor. Türkiye ise Balkan ülkelerine en zor zamanda yardım ulaştırıyor.

"Türkiye’nin tek başına yaptığını Avrupa ülkeleri yapamadı"

Türkiye’nin tek başına yaptığını, AB ne İtalya ve İspanya için ne de Balkan ülkeleri için yapabildi. Türkiye, bütün boyutlarının yanı sıra köklü ve güçlü bir Avrupa devleti olarak, Avrupa coğrafyasının teminatı olduğunu gösteriyor. Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz.

"Türkiye ise insani dayanışma adına her yerde bayrak gösteriyor"

Güçlü Avrupa devletlerinden birinin uçağının İtalya, İspanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova’yı dolaştığı görülmedi. Türkiye ise insani dayanışma adına her yerde bayrak gösteriyor.

Türkiye, insani dayanışma, tarihi bağlar, bölgesel ve küresel sorumluluk adına tek başına kıta düzeyinde bir sorumluluk icra ediyor. NATO dayanışması adına örnek gösterilebilecek tek ülke de Türkiye. Bir kere daha küresel vicdanın kalbi Türkiye’de atıyor.

"İçimizdeki hastalıklı zihniyet ülkemizi kötülemek için yarışıyor"

Dostlarımız ve müttefiklerimiz Türkiye’ye teşekkür ederken, içimizdeki hastalıklı zihniyet ülkemizi kötülemek için yarışıyor. Türkiye aleyhine propaganda bu zihniyetten türüyor. “Türkiye’ye kötülük yapma yarışı” bunların tek duygusu haline gelmiş durumda.

"Vatandaşımızı korumak için tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz"

Bu küresel afete karşı vatandaşımızı korumak için çok boyutlu tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz. Aynı zamanda kardeşlerimize, dostlarımıza, müttefiklerimize de ulaşıyoruz.

Tedbirlere uyarak, hayata sarılarak, birbirimize sahip çıkarak bugünler de geçecek. Geriye gurur verici iyiliklerle anılanlar ve kötülükleriyle başbaşa olanlar kalacak.