Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bayram ikramiyesi ödemeleri sürüyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler Ramazan Bayramı ikramiyelerini erken alıyor. İkramiye ödemeleri salı günü başladı. Ödemeler tahsis numaralarına göre sürüyor.
Yaklaşık 12 milyon emekliye bayram ikramiyesi ödemeleri başladı.
SSK emeklilerine ödemeleri, tahsis numarasına göre yapılıyor. Tahsis numarası 17, 18,19, 20, 21 ve 22 ile biten SSK emeklilerine ikramiyeleri dağıtıldı. 23 ve 24'ler bugün, 25 ve 26 tahsis numaralarının ikramiyeleri ise yarın ödenecek.
Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ise ikramiyelerini 11 Nisan'da alacak.
65 yaş üstü emeklilerin ikramiyeleri, maaş ödemelerinde olduğu gibi evlerine teslim ediliyor.
Etiketler: Bayram ikramiyesi ikramiye ödemeleriSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 11:05
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