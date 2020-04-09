İtalya'da uluslararası kök hücre bankalarından yapılan taramada, hasta çocuk için sadece Türkiye'den uyumlu donör çıkması üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Türk donörlerden kök hücrelerin alınmasının ardından Kovid-19 ile mücadele kapsamında tüm uçuşların yasak olduğu dönemde özel izinle hava sahası açıldı ve İtalyan Hava Kuvvetlerine ait jet Atatürk Havalimanı'na indi.

Kök hücreler, İtalyan ekipte yer alan ve Kovid-19 testi negatif olarak bildirilen Dr. Simone Bagliani'ye Türk ekibi tarafından Atatürk Havalimanı'nda özel hazırlanmış izole bir odada teslim edildi.

İtalyan Kemik İliği Donör Kayıt Merkezi Direktörü Dr. Nicoletta Sacchi, "Bu oldukça zor dönemde Türkiye'nin yardımını asla unutmayacağız. Minnettarlığımı ve şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'ye ve donörlerimize minnettarız." dedi.