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Fatih'in yeni sondaj rotası Karadeniz
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin ilk sondaj gemisi 'Fatih' Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılacak. Akdeniz'den yola çıkan gemi İstanbul'a ulaştı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj yapmak için kullandığı 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi, sabah erken saatlerde Yenikapı açıklarına demir attı.
"Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip gemi, yarın sabah saatlerinde Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak, burada direk kısaltma işleminin ardından "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"nün altından geçerek Karadeniz'e açılacak.
Etiketler: Fatih sondaj gemisiSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 09:08
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