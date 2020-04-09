Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında öğrencilere uzaktan eğitim veriliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere de uzaktan eğitim verildiğini açıkladı.

Bakan Selçuk, "Bu süreçte öğretmenlerimizin mesleki ve bireysel gelişimlerini destekliyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız uzaktan hizmet içi eğitim programlarına 125 bin öğretmenimiz katılıyor." dedi.

Uzaktan hizmet içi eğitim programlarının tamamının 2-3'er haftalık dönemlerde öğretmenlerin başvurusuna açıldığını belirten Selçuk, "Her eğitim döneminde 17 mesleki gelişim programı açacağız." diye konuştu.