Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"1752 ile 4 bin 380 lira arası desteği çalışanlarımıza sunacağız"

Kısa çalışma ödeneğinde başvuru şartları kolaylaştırıldığını, sektör ayrımı yapılmadığını belirten Bakan Selçuk, başvuruların 3 ay boyunca devam edeceğini açıkladı:

"Çalışanımızın son 12 ay üzerinden prim esas alınacak. 1752 ile 4 bin 380 lira arası gelir desteğini çalışanlarımıza sunmuş olacağız.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 1752 ile 4380 lira arasında bir gelir desteğini bu dönemde çalışanlarımıza sunmuş olacağız.https://t.co/5uY0ZgKPnM pic.twitter.com/ODJFjYLebG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 9, 2020

600 gün prim ödeme sayısını 400 güne indirdik. 120 gün hizmet ödeme akdi sayısını da 60 güne indirdik. Daha fazla çalışanın faydalanmasını sağladık. Belge sayısı çok az. İspatlamaları için ruhsatı göstermeleri ya da çalışma faaliyetlerinin 1/3 oranında azaldığını göstermeleri yeterli. Başvuran firmaların yüzde 77'si 10 kişiden az çalışan. Çalışan sayısı kısıtımız yok. kısa çalışma ödeneğinde genel sağlık sigortası ödenecek.

Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkarttık. İşverenimizin yanında olduğumuz kadar çalışanımızın da yanındayız. Bu süreçte istihdamı korumak çok önemli."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkarttık. İşverenimizin yanında olduğumuz kadar çalışanımızın da yanındayız. Bu süreçte istihdamı korumak çok önemli.https://t.co/5uY0ZgKPnM pic.twitter.com/NrLZZpA57N — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 9, 2020

"2 milyon 111 haneye biner liralık yardımlar tamamlandı"

Bakan Selçuk, bu süreçte 3 ayrı fazda yardım yapılacağını açıkladı, toplumun en alt gelir grubunda olan 2 milyon 111 haneye biner liralık yardımların tamamlandığını söyledi.

Aynı şekilde 2 milyon 300 bin haneye daha ulaşılacak. 3'üncü olarak da talep bazlı yardımlar yapılacak.

Selçuk, bakanlığına bağlı huzurevleri ve engelli bakım merkezlerinde koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Kurumda bulunan yaşlı ve engellilerin 6 saate bir ateşlerinin ölçüldüğünü ayrıca kurumlara ziyaretçi yasağı getirildiğini anlattı.