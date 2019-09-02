AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Adli Yıl Açılışı'nda yanlış bir tavır ortaya kondu"

Adli Yıl Açılışı'nda ideolojik yaklaşımdan uzak tutulması gereken bir konu, yanlış bir dil ve yanlış bir tavır ortaya kondu.

[Beştepe’de yeni adli yıl açılışı]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İdeolojik yaklaşımdan uzak tutulması gereken bir konu. Yanlış bir dil yanlış bir tavır ortaya kondu. https://t.co/2QTYOh6ctR pic.twitter.com/WwFPNCCHWU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2019

"Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın açıklamalarını protesto ediyoruz"

Dün hepimizi üzen bir açıklama meydana geldi. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili ifadeleri oldu.

Bu ifadeleri tümüyle reddediyoruz ve protesto ediyoruz.

[Lübnan Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Osmanlı Dönemine yönelik açıklamalarını tümüyle reddediyoruz ve protesto ediyoruz.https://t.co/2QTYOh6ctR pic.twitter.com/dC4pVEpYS6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2019

"Lübnan kardeş bir ülkedir, siyasilerin açıklamaları bunu değiştirmez"

Osmanlı'nın Lübnan'a devlet terörü uyguladığını söylüyor. Mesnetsiz açıklama yapılmasının hiçbir mantığı yoktur. Lübnanlı bazı tarihçiler, siyasetçiler açıklmaya tepki gösterdiler.

Lübnan kardeş bir ülkedir, aramızdaki ilişkiler bozulacak değildir. Fakat Lübnan Cumhurbaşkanı tarafından böyle bir açıklamanın yapılmasını, Lübnanlılara acı çektirmiş sömürgeleri övmesini üzüntüyle karşıladık. Kasıtlı olarak, siyasi olarak yapıldığını düşünüyoruz.

[Lübnan Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Lübnan kardeş bir ülkedir. Siyasilerin açıklamaları bunu değiştirmez. Ancak açıklamaları üzüntüyle karşılıyoruz. https://t.co/2QTYOh6ctR pic.twitter.com/4te63C3koV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2019

Osmanlıların o bölgeye geldiği dönemde Lübnan diye bir ülke yok. Lübnan o dönem vilayetlerden oluşuyor. Lübnan'ı yöneten tüm makamlarla ilişkilerimizin daha iyiye gitmesi konusunda kararımız tamdır.

"Farklı silah sistemleri NATO içerisinde mümkündür"

NATO üyesi AB ülkelerinde 154 farklı silah sistemi kullanılıyor. ABD 27 ayrı silah sistemi kullanıyor. Sadece Türkiye'nin farklı bir silah sistemi almasının bütün tabloyu bozuyormuş gibi gösterilmesi gerçeklerle uyuşmuyor. Farklı silah sistemleri NATO içerisinde mümkündür.

Türkiye kendi savunma sistemini güçlendirmek için bir girişimde bulunduğunda bunu sanki ittifaka karşı ya da uluslararası ortaklarımıza karşı meydan okuma gibi sunanların aslında ortaya koydukları tavrın herhangi bir şekilde siyasi ya da diplomatik bir değeri yok.

Bizim karşı karşıya olduğumuz tehdit geçici bir tehdit değil. Ortaya çıkan analizler tamamen yanlıştır. Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini ikide bir eleştiri konusu yapmak, baştan aşağıya propagandadan ibaret yanlış bir yaklaşım.

"Güvenli Bölge Türkiye'nin kontrolünde olmalı"

Suriye'de YPG/PKK unsurlarının çıkarılmasını takip ediyoruz. Fırat'ın Doğusu'ndaki oyalamaya karşı Türkiye hazırlıklarını yapıyor. Güvenli Bölge Türkiye'nin kontrolünde olmalı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi milletin evidir. Orada herhangi bir şekilde kaçak durum söz konusu değildir.

Diyanet İşleri Başkanlığı önemli bir konudur. CHP'nin hem ideolojik hem de kurumsal bir kavgası olduğunu biliyoruz. Diyanet hassas bir kurumdur, günlük siyasi polemiklerin dışında tutulmalıdır.

Kaynak: TRT Haber