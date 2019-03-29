AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Brexit anlaşmasının üçüncü kez reddedilmesine ilişkin, "Bir kere daha görüldü ki İngiltere'de bu mesele siyasiler tarafından iyi hesaplanmamış." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Brexit sürecinin bu şekilde çıkmaza girmiş olması AB açısından da İngiltere açısından da büyük problem." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Brexit anlaşmasının üçüncü kez reddedilmesine ilişkin, "Bir kere daha görüldü ki İngiltere'de bu mesele siyasiler tarafından iyi hesaplanmamış." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA