AK Parti MYK'da yeni anayasa çalışmaları ele alınacak
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının gündeminde yeni anayasa çalışmalarının olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı yeni anayasa çağrısının ardından AK Parti'de ilk önemli toplantı bugün saat 15.00'te yapılacak.
AK Parti Merkez Mürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Yeni anayasa çalışmalarında izlenecek yol haritası toplantıda masaya yatırılacak.
MYK'da reform süreci de ele alınacak. Hukuk ve ekonomi alanlarında atılacak reform adımları ve hazırlıklarında sona yaklaşılan taslak metin üzerinde değerlendirmeler yapılacak.,
Kongre çalışmaları da gündemde
AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongre çalışmaları da MYK toplantısının gündeminde olacak.
AK Parti il kongrelerinin Şubat ayı sonunda tamamlanması, 7'nci büyük kongresinin ise mart ayının son haftasında yapılması bekleniyor.