Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı yeni anayasa çağrısının ardından AK Parti'de ilk önemli toplantı bugün saat 15.00'te yapılacak.

AK Parti Merkez Mürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Yeni anayasa çalışmalarında izlenecek yol haritası toplantıda masaya yatırılacak.

MYK'da reform süreci de ele alınacak. Hukuk ve ekonomi alanlarında atılacak reform adımları ve hazırlıklarında sona yaklaşılan taslak metin üzerinde değerlendirmeler yapılacak.,

Kongre çalışmaları da gündemde

AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongre çalışmaları da MYK toplantısının gündeminde olacak.

AK Parti il kongrelerinin Şubat ayı sonunda tamamlanması, 7'nci büyük kongresinin ise mart ayının son haftasında yapılması bekleniyor.