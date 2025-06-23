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AA
23.06.2025 16:56
AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 16.40'ta başladı.
Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.