AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 52. Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantısı için bulunduğu Ermenistan'ın başkenti Erivan'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ermeni basın mensuplarına gerilimi artırmadan yapıcı olmaları gerektiğini belirten Gündoğdu, basın mensuplarının atmosferi gerecek yaklaşımlarda bulunmalarının doğru olmadığının altını çizdi.

Gündoğdu, "Bu tür yaklaşımları bırakmak gerekli. Ermeni diasporası, Ermenistan'a zarar veriyor ve kapılarını kapattırıyor. Gergin bir ortamda sorunlar çözülemez" dedi.

"Asıl meselemiz bu coğrafyada birlikteliği oluşturarak ileriye doğru hareket etmektir." diyen Gündoğdu, Ermenistan'ın yeni hükümetiyle dünyaya açılması ve ekonomisini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

"Azerbaycan kırmızı çizgimizdir"

Gündoğdu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan soruna ilişkin şunları kaydetti:

"İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycan'ı kendimizden ayırmıyoruz. Azerbaycan kırmızı çizgimizdir. Ermenistan'ın Azerbaycan ile olan problemlerini çözmesi gerekli. Bölgenin refahı ve bölgede yaşayanların birlikteliği için bu çok önemli. Bunları yapabilirsek güçlü bir coğrafya oluşturabiliriz. Birbirine saygılı, birbirinin hukukunu gözeten bir yapıyı tesis edebiliriz."

"Her türlü ırkçılığın karşısındayız"

Gündoğdu, "Aramızdaki eksikliklerin giderilmesi için yeni bir ortam var ve bu ortam pozitif değerlendirilmelidir. AK Parti, kimseyi ötekileştirmeyen ve ayrıştırmayan bir siyasi partidir. Markar Esayan, üç dönemdir parlamentoda Ermenileri temsil ediyor. Irkçılık her zaman, bütün ülkelere zarar vermiştir. Biz her türlü ırkçılığın karşısındayız." dedi.

Kaynak: AA