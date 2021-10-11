İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti. Uçma'nın vefatı, yekın çevresinde üzüntüye neden oldu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uçma'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

"Camiamızın başısağolsun"

Numan Kurtulmuş, paylaşımında, "Gerçek bir dava adamı, ömrünü millete ve ümmete adamış, fedakar bir dost, kıymetli kardeşim İsmet Uçma bu fani alemden göç etti. Allah rahmet eylesin. Makamı ali, mekanı cennet olsun. Camiamızın başısağolsun" ifadelerini kullandı.

Gerçek bir dava adamı, ömrünü millete ve ümmete adamış, fedakar bir dost, kıymetli kardeşim İsmet Uçma bu fani alemden göç etti. Allah rahmet eylesin. Makamı âli, mekânı cennet olsun. Camiamızın başı sağolsun. pic.twitter.com/e46n2AHIfy — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) October 11, 2021

Ömer Çelik ise, "Ah be İsmet abi. Yüreğimiz yandı. 'Güzel insan' diye bir şey varsa o sendin. Sen çok güzel ve çok bilgeydin. Gerçek bir insan, büyük bir kişiliktin. Allah sana rahmet etsin. Gerçek bir sevgiyle ve temiz bir yürekle bağlı olduğun Rabbimize kavuştun" mesajını paylaştı.