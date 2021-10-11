G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı için Sorrento kentine gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gün boyu yaptığı ikili temaslarını Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Muş, ilk ikili görüşmesini AB Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis ile gerçekleştirdi.

"Verimli bir toplantı gerçekleştirdik"

Dünya Bankası Grubu Genel Direktörü Dr. Mari Pangestu ile de bir araya gelen Bakan Muş, bu görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Dünya ekonomisindeki gelişmeleri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Küresel değer zincirleri, AB Yeşil Mutabakatı ve Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna ilişkin Dünya Bankası çalışmalarını ele aldık" sözlerini kullandı.

Dünya Bankası Grubu Genel Direktörü Dr. Mari Pangestu ile dünya ekonomisindeki gelişmeleri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik.



Küresel değer zincirleri, AB Yeşil Mutabakatı ve Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna ilişkin Dünya Bankası çalışmalarını ele aldık. pic.twitter.com/n1EPsdhusq — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) October 11, 2021

Ticaret Bakanı Muş, Endonezyalı mevkidaşı Muhammed Lutfi'yle de bir görüşme yaptığını ifade ederek, "Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret hacmini artırmak ve ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için istişarelerde bulunduk" bilgisini verdi.

G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısı öncesi ikili görüşmelerimizi sürdürüyoruz.



Endonezya Ticaret Bakanı Muhammed Lutfi ile biraraya geldik. Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret hacmini artırmak ve ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için istişarelerde bulunduk pic.twitter.com/SQ0AvctSLe — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) October 11, 2021

Bakan Muş, günün son ikili görüşmesini ev sahibi İtalya'nın dış ticaretinden de sorumlu olan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile gerçekleştirdi.

Muş, yaptığı paylaşımda, "İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldık" ifadesine ver verdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik.



İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldık. pic.twitter.com/BKNUHw6tRk — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) October 11, 2021

G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları, ticaret ve sağlık, ticaret ve çevresel sürdürülebilirlik ve Dünya Ticaret Örgütünün reformu konularını ele alacak.