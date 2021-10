Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yıl dönümü toplantısı çerçevesinde bulunduğu Belgrad'da, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Dacic ile görüştü.

"Kendisini Antalya Diplomasi Forumu'na davet ettim"

Dacic ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Dacic'i kısa bir süre içinde tekrar görmekten memnuniyet duydum. Kendisini ADF’ye (Antalya Diplomasi Forumu) davet ettim" dedi.

Glad to meet again in such a short period of time with President Ivica Dacic of Serbian National Assembly. Invited him to @AntalyaDF. pic.twitter.com/Wi76qIoDzf