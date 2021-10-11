Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 18:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan "Dünya Kız Çocukları Günü" paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nün, kız çocuklarının, sahip olduğu tüm haklara eksiksiz erişimi için yeni yaklaşımlar geliştirilmesine vesile olmasını diledi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.
Dünya Kız Çocukları Günü'nün, kız çocuklarının, sahip olduğu tüm haklara eksiksiz erişimi için yeni yaklaşımlar geliştirilmesine vesile olmasını dileyen Emine Erdoğan, "Dijital dönüşümün hızla yaşandığı çağımızda, kızlarımızın bu yarışta geride kalan değil, bayrak taşıyan olacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
#DünyaKızÇocuklarıGününün, kız çocuklarımızın sahip olduğu tüm haklara eksiksiz erişimi için yeni yaklaşımlar geliştirilmesine vesile olmasını diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 11, 2021
Dijital dönüşümün hızla yaşandığı çağımızda, kızlarımızın bu yarışta geride kalan değil, bayrak taşıyan olacağına inanıyorum. pic.twitter.com/nCMOHlHnYT
Etiketler: Emine Erdoğan
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