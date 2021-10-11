Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 19:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakanlık duyurdu: Bin hakim ve savcı adayı alınacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı için bin hakim ve savcı adayı alacak. Başvurular, 2-10 Kasım tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden yapılacak.
Adalet Bakanlığının internet sitesinden yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakatla 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alınacak.
Başvurular, 2-10 Kasım tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılacak.
Sınav, ÖSYM tarafından 25-26 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.
Etiketler: Adalet Bakanlığı ÖSYM
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