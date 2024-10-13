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TRT Haber 13.10.2024 20:08

AK Parti, boykot edilen işletmenin açılışına katılan partilileri disipline sevk etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Rize’de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır" dedi.

AK Parti, boykot edilen işletmenin açılışına katılan partilileri disipline sevk etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı alındığını duyurdu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç, Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir." ifadesini kullandı.

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AK Parti Ömer Çelik Rize
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