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TRT Haber 13.10.2024 17:02

Irak'ın kuzeyinde bir mağara teröristlerden temizlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan mağaranın teröristlerden temizlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda, teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağaranın daha teröristlerden temizlendiği belirtildi.

Mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde ele geçirilen çok sayıda silah ve malzemenin kullanılamaz hale getirildiği belirtilen açıklamada, ele geçirilenler şöyle sıralandı:

"RPG-7 tanksavar silahı, AT-4 tanksavar silahı, 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek, Zagros keskin nişancı tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği, 6 el bombası, 15 RPG-7 roketatar mühimmatı, 13 sevk fişeği, Yaesu telsiz, 2 dinleme cihazı, 2 hilti, fotoğraf makinesi, 2 Kindle, güç kaynağı, 2 jeneratör, 2 termal silah dürbünü, lazer mesafe ölçme cihazı, dürbün, çeşitli silahlara ait mühimmat ve şarjörler."

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Irak Milli Savunma Bakanlığı
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