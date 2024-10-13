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Gündem
TRT Haber 13.10.2024 14:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'li Önderoğlu için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'li Önderoğlu için başsağlığı mesajı

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu, dün akşam , kardeşi Barış Önderoğlu’nun kullandığı otomobilin ağaca çarptığı kazada, 27 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında,, AK Parti'li Betül Önderoğlu’nun vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

"AK Parti’mizin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, kıymetli kızımız Betül Önderoğlu’nun bir trafik kazasında vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim" dedi.

Erdoğan, taziye mesajında, "Betül kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, AK Parti teşkilatımıza, arkadaşlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. 

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AK Parti Recep Tayyip Erdoğan Trafik Kazası
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