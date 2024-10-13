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TRT Haber 13.10.2024 15:54

İletişim Başkanı Altun'dan AK Parti'li Betül Önderoğlu için taziye mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da dün akşam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine ve parti teşkilatına başsağlığı diledi.

İletişim Başkanı Altun'dan AK Parti'li Betül Önderoğlu için taziye mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elim bir trafik kazasında vefat ettiğini öğrendiğimiz AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve AK Parti teşkilatına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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