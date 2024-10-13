İletişim Başkanı Altun'dan AK Parti'li Betül Önderoğlu için taziye mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elim bir trafik kazasında vefat ettiğini öğrendiğimiz AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve AK Parti teşkilatına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.