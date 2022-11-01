Başörtüsü ve aileyle ilgili anayasa değişikliği teklifi 2 maddeden oluşuyor. Maddelerin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında açıklayacak. Sonrasında teklif Meclis başkanlığına sunulacak.

Teklifi MHP ile paylaşan AK Parti, MHP’deki çalışmaların tamamlanmasının ardından muhalefet turuna çıkacak. Böylece düzenleme için uzlaşma aranacak.

Teklifle Anayasanın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24'üncü maddesine bir fıkra eklenecek.

Ayrıca aile yapısının korunması amacıyla 41'inci maddede de evlilik birliğinin nasıl kurulacağı yeniden düzenlenecek.