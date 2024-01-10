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TRT Haber 10.01.2024 09:56

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2 bin 392 engelli ataması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atanacağını açıkladı. Atamalar EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2 bin 392 engelli ataması
[Fotoğraf: DepoPhoto]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024 yılında yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atama takviminde tercih aşamasının başladığı belirtildi.

Yerleştirme işlemi için hazırlanan tercih kılavuzunun 10-19 Ocak tarihlerinde ÖSYM tarafından yayımlanacağı belirtilen açıklamada, adayların tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabileceği kaydedildi.

Atamalar EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

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