Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı bu kararı yazılı bir açıklama ile değerlendirdi.

Açıklamada, mahkemenin Demirtaş ile ilgili olarak "tutukluluğun makul süreyi aşması” ve “gizli bir amaçla tutukluluğunun devam ettirildiği” gerekçesiyle ihlal kararı verdiği hatırlatıldı.

Söz konusu karara, Adalet Bakanlığı'nın itiraz ederek, Dava'nın Büyük Daire tarafından incelenmesini talep ettiği belirtildi.

Türkiye’nin itirazını değerlendiren kurul, söz konusu davanın Büyük Daire tarafından incelenmesi gerektiğine karar verdi.

Büyük Daire, Demirtaş için verilen "tutuklulukta makul sürenin aşılması ve tahliye" kararını yeniden ele alacak.

Dava, AİHM tarafından belirlenecek bir tarihte Büyük Daire tarafından görüşülerek karara bağlanacak.

Adalet Bakanlığı, Kurul'un, Büyük Daire'ye yapılan taleplerin yüzde 95’inden fazlasını reddettiğinden Türkiye’nin itirazının kabul edilmesinin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Kaynak: TRT Haber