Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Ben vatandaşımızın 31 Mart seçimlerinde de güvenden, istikrardan yana olacağına eminim.

(Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı) Yerine 5 katlı bina yapacağız. Haftaya temel atıyoruz.

"Korunan alanları 2023'e kadar 2,5 kat arttırmayı hedefliyoruz"

Şu an ülkemizde 55 bin kilometrekare korunan alanımız var, biz bunu 2023'e kadar 2,5 kat artırmayı hedefliyoruz. OECD verilerine göre yüzde 17’ye çıkarmayı hedefliyoruz.

"391 milyon metrekare tarım arazisi çiftçiye kiralandı"

391 milyon metrekare tarım arazisi çiftçiye kiralandı. En çok kiralama Adana, Hatay, Konya, İzmir ve Muğla'da yapıldı. 218 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte yaklaşık 180 bin çiftçimiz bu düzenlemeden faydalandı.

İmar barışı

10,5 milyon vatandaşımız imar barışından istifade etti. Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz, yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız.

"Peribacaları çerçevesinde 100'ün üzerinde kaçak kapı yıkıldı"

Peribacaları çevresinde 100'ün üzerinde kaçak yapıyı yıktık, kalan 195 kaçak yapı da etaplar halinde yıkılacak. Tarihimize, kültürümüze, doğal sit alanlarımıza kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz.

"AKM Millet Bahçesi 2020'de açılacak"

Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi 2020 yılında hizmete açılacak.

"50 Bin sosyal konuta 250 bin başvuru yapıldı"

İlk etapta yapılacak 50 bin sosyal konuta şu ana kadar 250 bin başvuru geldi. İstanbul, Bursa, Konya, İzmir, Erzurum ve Adana illerinde çok fazla talep var. Bu illere yoğunlaşacağız gözüküyor. 250 binin üzerinde talep olması durumunda da karşılayacağız, devlet olarak sorumluluğumuz, görevimiz budur.

Kentsel dönüşüme girecek konutlar

Tespitlerimize göre 2023'e kadar dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon bağımsız bölüm var, riskli gördüğümüz. Bunların yaklaşık 1,5 milyonu da daha fazla riskli diyebiliriz.

LPG'li araçlara kapalı otopark düzenlemesi

LPG'li araçların kapalı alanlara girmesine ilişkin yönetmelikle yapılacak düzenlemeler, nisandan itibaren hayata geçecek. Tedbirlerin alınmasının ardından LPG'li araçlar için AVM, otel ve konutların otoparklarına giriş izni vermeyi düşünüyoruz.

"Emlak Katılım Bankası 21 Mart'ta faaliyetlerine başlıyor"

Emlak Katılım Bankası 21 Mart itibarıyla bankacılık faaliyetlerine başlayacak. İnşallah bu banka hem gayrimenkul sektörüne hem kentsel dönüşüm projelerine katkı sağlayacak.

QR kodlu sistemle bugüne kadar 200 bin tapu işlemi yapıldı. Bugüne kadar 19 bin inşaattan alınan 561 bin çipli beton numunesinin denetimi gerçekleştirildi.

Poşet kullanımı yüzde 80 azaldı

"Sıfır Atık" uygulamasıyla zincir marketlerdeki poşet kullanımında yüzde 80'e varan azalma sağlandı.

Kaynak: TRT Haber