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Gündem
AA 24.03.2024 13:34

Ahşap binaların tasarım, hesap ve yapım esaslarına ilişkin yönetmelik hazırlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ahşap Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ahşap binaların tasarım, hesap ve yapım esaslarına ilişkin yönetmelik hazırlandı

Yönetmelik, taşıyıcı ahşap yapı elemanlarının ve yapı sistemlerinin kullanım amaçlarına uygun olarak, yeterli bir güvenlikle tasarımına ve yapımına ilişkin yöntem, kural ve koşullara dair usul ve esasları düzenliyor.

Taşıyıcı ahşap yapı elemanlarından müteşekkil veya farklı yapı sistemleri ile taşıyıcı ahşap yapı elemanlarının birlikte kullanıldığı bina türü yapıları kapsayan yönetmelik, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Bu yönetmeliğe göre, tasarımı yapılan binalarda Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kurallarına uygun malzeme kullanılması zorunlu olacak.

Bu yönetmelikte hakkında yeterli hüküm bulunmayan konularda Türk standartları, bu standartların olmaması halinde ise Avrupa standartları esas alınacak. Türk veya Avrupa standartlarında düzenlenmeyen hususlarda uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar da kullanılabilecek.

Yönetmelikle, yapısal tasarım için temel ilkeler, malzeme özellikleri, deprem hesapları, dayanım, yangın ve yalıtıma göre tasarım esasları belirlendi.

Buna göre, deprem bölgelerinde yapılacak ahşap taşıyıcı bulunduran karma binaların tasarımında bu esaslarda belirtilen kural ve koşullara ek olarak Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kuralları da yerine getirilecek.

Ahşap binalarda yönetmelikte belirtilen kalitede, özellikte ve sertifikalı malzeme kullanılması şartı aranacak. Yangına karşı tasarım için belirtilen esasların yanı sıra Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına da uyulacak.

Yapıda bacalar ve tesisat boruları dış duvarların üzerinde bulunmayacak, eğer tesisatın dış duvarlarının üzerine yerleştirilmesi gerekirse yalıtım önlemleri alınacak.

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