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Gündem
AA 06.12.2024 21:43

Afyonkarahisar’ın tarihi evleri yöresel mimariye göre yenilendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Kalesi ve çevresini kapsayan "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" ile ilgili paylaşımda bulundu.

Afyonkarahisar’ın tarihi evleri yöresel mimariye göre yenilendi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afyonkarahisar'daki renkli sokağımızı gördünüz mü? Sokak sağlıklaştırma çalışmamızla 405 konut, 125 ticari üniteyi yeniledik, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Ulu Cami'mizin de çehresini değiştirdik. Ziyaretçisi bol olsun" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında yapılan çalışmalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Afyonkarahisar'ın tarihi dokusunu korumak, kentin turizmine katkı sağlamak için Afyonkarahisar Kalesi ve çevresini kapsayan Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin 6 etabını da tamamladı. Bedesten Kavşağı'ndan başlayıp Ulu Cami önü ve çevresine kadar uzanan bölgedeki çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda; İller Bankası, Afyonkarahisar Belediyesi, İl Özel İdaresi, Konya Rölöve Anıtlar Kurulu, Eskişehir Koruma Kurulu iş birliğiyle yürütüldü. Toplam 2 bin 650 metrelik alan üzerinde yer alan sokaklar, 401 konut ve 125 ticari ünite yöresel mimariyle yeniden ayağa kaldırıldı.

Afyonkarahisar’ın tarihi evleri yöresel mimariye göre yenilendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, İller Bankası, Afyonkarahisar Belediyesi, İl Özel İdaresi, Konya Rölöve Anıtlar Kurulu, Eskişehir Koruma Kurulu iş birliğiyle yürütülen çalışmayla toplam 2 bin 650 metrelik alan üzerinde yer alan sokaklar, 401 konut ve 125 ticari ünite yöresel mimariyle yeniden ayağa kaldırıldı.

Afyonkarahisar’ın tarihi evleri yöresel mimariye göre yenilendi

Projeyle geçmişi 1270'li yıllara dayanan "Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri" adıyla UNESCO Dünya Mirası listesine giren Ulu Cami çevresindeki yapılar da yenilendi.

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Afyonkarahisar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Turizm UNESCO
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