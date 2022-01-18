Terör örgütü PKK/YPG’nin Afrin’den çıkarılmasının ardından geçen 4 yıllık süreçte aralarında devasa tünellerin de bulunduğu bugüne kadar 800 tünel ortaya çıkarıldı.

TRT Haber, dağlık arazide bir labirent gibi kazılan terör tünellerini görüntüledi.

TRT Haber, teröristlerin kazdığı tünellere girdi.



PKK/YPG’li teröristlerin Afrin’de kazdığı 300 kilometre uzunluğundaki 800 tünel ortaya çıktı. @trthaber ​muhabiri Bülent Çulcuoğlu detayları açığa çıkarılan tünellerden aktardı. pic.twitter.com/TVlccJ4Y7d — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 18, 2022

Afrin’in altına adeta bir yer altı şehri inşa eden teröristlerin açtığı tünellerin bir kısmı, büyük bir aracın içine girebileceği büyüklükte olduğu görüldü.

Tünellerin malzemeleri, Fransız çimento şirketi Lafarge’dan

Yaklaşık 300 kilometre uzunluğundaki ve bir çoğu labirent şeklinde olan 800 tünelde kullanılan kalıp beton ve çimetolar ise Fransız çimento şirketi Lafarge şirketine ait.

Hem depo hem saldırı için kullanıldılar

Teröristler bu tünelleri hem depo hem barınma alanı, hem de saldırı amacıyla kullandı.

Terör örgütünün Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde bugüne kadar yaptığı 2 bin 200 tünel ortaya çıkarılırken bunların uzunluğu ise 600 kilometreyi buluyor.

Şu ana kadar 1400 tünel Barış Pınarı bölgesinde, 800 tünel de Afrin’de ortaya çıkarıldı.

