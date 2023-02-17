Kararla afet bölgesi ilan edilen 11 ildeki küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği verilecek.

Hayvan yetiştiricilerine verilecek destek miktarı küçükbaş için hayvan başına 50, büyükbaş için ise 500 lira olarak belirlendi.

Bir defaya mahsus olarak verilecek yem desteğiyle hayvancılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak, verimliliği artırmak hayvan sağlığı ve refahını temin etmek amaçlanıyor.

Türkvet veri tabanına kayıtlı olma şartı aranacak

Yem desteği için Hayvancılık bilgi sisteminde yer alan Türkvet veri tabanına kayıtlı olma şartı aranacak.

Destek yetiştiricilere sisteme kayıtlı Hayvan sayılarını aşmamak üzere verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yetiştiricilere yem desteğini ziraat bankası aracılığıyla ödeyecek.

Yetiştiriciler yem desteğini 31 Aralık 2023 tarihine kadar alabilecek.

