Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 20:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AFAD uyardı: Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin
AFAD, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki depremin ardından "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın" uyarısında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Saat 20.07'de ise Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından, deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.
Vatandaşların riskli binaların çevresinde bulunmaması ve doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmesi istendi.
⚠️ ÖNEMLİ!— AFAD (@AFADBaskanlik) February 20, 2023
▪️ #Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.
▪️ Riskli binaların çevresinde bulunmayın.
▪️ Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin.
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