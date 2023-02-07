Ankara'daki merkezde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde İçişleri Bakanlığı ve ilgili ekiplerin dahil olduğu 25 çalışma grubu depremin ardından çalışmasına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonundaki çalışmalara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı bakan yardımcıları ve TAMP çalışma grubu temsilcileri katılıyor.

Arama-kurtarma, barınma, tahliye, ulaşım gibi çalışmaların takip edildiği merkezde, bölgeden gelen İHA görüntüleri izlenerek, ihtiyaçlara göre yönlendirme yapılıyor. 24 saat esasına göre hizmet veren çalışma grupları, sahadaki personelle irtibat halinde, deprem bölgesindeki ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanmasına yönelik faaliyetleri yürütüyor.