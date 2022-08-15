AFAD: İstanbul, Bursa ve Yalova’daki su baskınlarında can kaybı yaşanmadı
AFAD, "İstanbul, Bursa ve Yalova’da meydana gelen yoğun yağışlara müdahale çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Meydana gelen su baskınlarında can kaybı yaşanmamıştır" açıklamasını yaptı.
İstanbul, Bursa ve Yalova'da yoğun yağışlar su baskınlarına sebep oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3 ilde meydana gelen yağışlar hakkında yazılı açıklama yaptı.
Bursa
Yoğun yağışlar sonucu Bursa ili Mudanya ilçesinden 260 evden su baskını ihbarı alındığı aktarıldı.
Bölgede İtfaiye, AFAD, NAK, AKUT, BAKUT ekipleri, vidanjör, kepçe, bot ve motopomp desteği ile çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Ayrıca Bursa AFAD arama kurtarma personelinin teyakkuz halinde beklediği öğrenildi.
Yaşanan su baskınlarında can kaybı yaşanmadı.
İstanbul
İstanbul'un Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinden şiddetli yağmur sebebiyle 161 su baskını ihbarı alındı.
Beykoz ilçesinde istinat duvarının çöktüğü ve çöken duvarın altında kalanlar olabileceği ihbarı üzerine ekipler bölgeye ulaşarak çalışmalarına başladı.
Yağışın etkisiyle meydana gelen olaylarda, can kaybı yaşanmadı.
Yalova
Yalova ili ve ilçelerinde aşırı yağışlar sonucunda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 11 adet mahsur kalma, 45 adet su baskını, 8 adet trafik kazası, 1 adet trafo yangını, 1 adet asansörde mahsur kalma, 1 adet motosiklet kazası ihbarı alındı.
Meydana gelen olaylarda can kaybı yaşanmadı.
Bölgede AFAD, İtfaiye, Jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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