Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında olduğu Marmara bölgesinde bazı iller için "sarı" kodlu uyarıda bulunmuştu.

Sabah saatlerinde İstanbul'un özellikle boğaz çevresindeki ilçelerde sağanak etkili olmaya başladı.

Haftanın ilk günü işe giden İstanbullular yağış nedeniyle zorlanırken, yollarda oluşan su birikintileri ise sürücüleri olumsuz yönde etkiliyor.

Öte yandan kuvvetli yağış nedeniyle Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'nın bazı bölgelerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla suyun dükkanlara girmesini engellemeye çalıştı.

Eminönü bölgesinde rögar kapaklarından taşan yağmur suyu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Vatandaşlar ve turistler ıslanmamak için kapalı yerlerde bekledi.