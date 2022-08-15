Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD’den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında Türkiye’de üç toplantı yapıldığını hatırlattı.

MSB sosyal medya hesabından, F-16 görüşmeleri için teknik heyetin ABD'ye gittiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD’den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye’de üç toplantı icra edilmiştir. F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitmiştir."