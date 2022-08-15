Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 15, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/T2Qc8kZQ2j
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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