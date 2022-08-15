Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Adayların, yerleştirme sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi.
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