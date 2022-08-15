Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatifi 30-40 çeşit ürününde de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu, kar amacıyla çalışmayacaksın, vatandaşımı koruyacaksın" ifadelerine yer vermişti.

Talimatın üzerine Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini duyurmuştu.

[Grafik: TRT Haber/M. Furkan Terzi]

İndirim uygulanacak ürünler

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak:

“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”

Et ürünlerindeki indirimler ayrıca duyurulacak

Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak.

Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak.

"Bu adımı zincir marketler de takip etmeli"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım Kredi marketlerinde yapılan bu uygulamanın önemini vurgulayarak, "Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz" ifadelerine yer vermişti.