Kuvvetli yağış nedeniyle Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'nın bazı bölgelerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla suyun dükkanlara girmesini engellemeye çalıştı.

Eminönü bölgesinde rögar kapaklarından taşan yağmur suyu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Vatandaşlar ve turistler ıslanmamak için kapalı yerlerde bekledi.

Araçlar su birikintisinde mahsur kaldı

Maltepe Altayçeşme Mahallesi Begonya Sokak'ta oluşan su birikintisinde 2 araç mahsur kaldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, araç içerisindekiler kendi imkanlarıyla kurtuldu. Yağışın etkisiyle bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Şile yolunda da dere taşması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Beykoz'da da dere taşması sonucu Küçüksu Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Kağıthane Deresi'nin de yağış nedeniyle yükseldiği ve taşma noktasına geldiği görüldü.

Pendik'te Dumlupınar Mahallesi'nde bir binanın çatısında iddiaya göre yıldırım çarpması sonucu yangın çıktı.

İETT otobüsünün içi suyla doldu

Üsküdar’da yoğun yağış sonrası göle dönen caddede araçlar mahsur kaldı. Yol üzerinde seyir halinde olan İETT aracının içini su bastı, otobüste seyahat eden bir vatandaş fenalaştığı için sağlık ekipleri çağrıldı.

Metro alt geçidinde su birikintisi oluştu

Zincirlikuyu'da metroya giden Zorlu Center yaya alt geçidinde oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Mecidiyeköy'de sağanağın başlamasıyla yolcular metrobüs, metro ve otobüs duraklarına sığındı.

Yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu da arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 11.25 itibarıyla yoğunluk yüzde 56 olarak ölçüldü.

Öte yandan, tramvay seferleri sadece Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Sirkeci istasyonları arasında yapılabiliyor.

Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünü su bastı

Etkili olan sağanak nedeniyle nedeniyle Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünü su bastı. Sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar su altında kaldı.

Beykoz'da istinat duvarı çöktü

Beykoz'da yağışın ardından istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi. Toprak altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.