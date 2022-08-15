Özer, Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesindeki Prof. Dr. Erol Göka Kütüphanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Hasan Celal Güzel'in yaşarken, Türkiye'nin çok daha güzel olması ve vesayet odaklarından arındırılması için büyük mücadele verdiğini söyledi.

Kütüphaneye ismi verilen Prof. Dr. Erol Göka'nın kütüphaneyi ayda bir ziyaret etmesini dilediğini aktaran Özer, "Bu kütüphaneye Sayın hocamızın ismini vererek, aslında okulumuzu da Sayın hocama emanet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak çok sayıda projeyle ilgilendiklerini vurgulayan Özer, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın hem akademik olarak yetenekleriyle yetişmeleri hem eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi hem öğrencinin sosyo-ekonomik olarak arka planına bakmaksızın en nitelikli eğitim ortamına kavuşabilmesi, aynı zamanda dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilmesi için çok sayıda farklı projeleri hayata geçirdik.

Bunların içinde 26 Ekim 2021'de Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlattığımız 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi ayrı bir anlam ifade ediyor. Bu projeyle amacımız, eğitim sistemimizde nerede olursa olsun kütüphanesiz bir okulun kalmamasıydı. 2021'in sonunda kütüphanesiz bir okul bırakmadık. İki ay gibi kısa sürede her gün 272 tane kütüphane olmak üzere 16 bin 360 kütüphane yaptık. Tüm okullardaki kitap sayısını, 28 milyondan çok kısa sürede 70 milyona çıkardık. İnşallah, yıl sonuna kadar hedefimiz kitap sayısını 100 milyona çıkarmak."

Kitapların belirlenmesinde titizlikle çalışıldığının altını çizen Özer, "Komisyonlar marifetiyle öğrencilerimizin pedagojik olarak rahat bir şekilde okuyabileceği kitapları seçiyoruz. Kitap sayılarının artırılmasının yanı sıra kültür sanat insanlarımızı, aydınlarımızı, bilim insanlarımızı kütüphanelerimizi kütüphanelerimizde buluşturalım istedik. Ama yaşayan insanlarımızı. Buradaki amacımız da bu okullarla o bilim insanlarımızı eşleştirmekti." diye konuştu.

"Aile Okulu Projesi'nde hedef, bir milyon ailemize ulaşmak"

Bakan Özer, eğitimde aile, kültürel değerlerin sürdürülebilirliğin sağlanması ve kitabın büyük önem taşıdığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla ilgili tüm adımları atmışız. Aile değerlerin yaşanması, aile içinde iletişimin güçlenmesi, özellikle gençlerin madde ve diğer bağımlılıklardan kurtulabilmesinde kültürel değerlerin ebeveynlerden çocuklara tevarüs etmesiyle ilgili yine Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde 'Aile Okulu' projesini başlattık. 7 ilde başlattığımız bu projeyi, 81 ilde başlatıyoruz. Hedefimiz, 1 milyon ailemize ulaşmak.

Öğretmenler ve okul yöneticileri, bizim en değerli varlıklarımız. Öğretmenlerimiz ne kadar güçlüyse eğitim sistemimiz o kadar güçlü, öğretmenlerimiz ne kadar kültürümüzün taşıyıcıysa kültürün sürdürülebilirliğinde o kadar başarılıyız. Bu bilinçle iki farklı adım attık."

Birinci adım olarak Türkiye'deki tüm okul yöneticilerinin İstanbul'da bu alandaki seminere dahil edildiğini anlatan Özer, ikinci olarak öğretmenlere kapsamlı bir şekilde çeşitli alanlarda eğitim verildiğini söyledi. Özer, "2020'de öğretmen başına düşen 44 olan eğitim saatini, 2021 yılında 94 saate çıkardık. 2022 için hedefimiz, öğretmen başına düşen eğitim saatini 120 saate çıkarmak ve bunun için ayrılmış olan 8,9 milyonluk bütçeyi 292 milyona çıkardık" dedi.

"Kültür tarihi dersimizi de müfredatla buluşturacağız"

Bakan Özer, eğitimde dil, tarih ve coğrafyanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz, kültür tarihi dersiyle ilgili çalışmalarımızda artık sona yaklaştık. İnşallah, kültür tarihi dersimizi de müfredatla buluşturacağız. Kültür tarihi dersini, müfredata geçirmeden önce okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kapsamlı bir şekilde kültür tarihi eğitimlerinden geçireceğiz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından protokolle kurdeleyi kesen Bakan Özer, kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kütüphaneyi gezen Özer, daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.