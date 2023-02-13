Yurt dışına gitmek isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Karakuş çifti, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan sevk üzerine Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Olay

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yapılan kimlik kontrolleri sırasında ihbar üzerine iki kişiyi durdurmuştu.

Yapılan incelemede, Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş'un Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhitliğini yaptığı, Gürcistan'a gitmek üzere oldukları belirlenmişti.

Gözaltına alınan ve üzerlerinde 16 bin dolar ile 20 bin lira ele geçirilen iki kişi, işlemleri yapılmak üzere Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürülmüş, burada ifade alma işlemleri devam eden Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş sağlık kontrolünden geçirilmişti.

Sağlık kontrolüne götürüldükleri sırada basın mensuplarının soruları üzerine Yavuz Karakuş, "Vicdanım rahat, her şeyi usulüne göre yaptım. 44 tane bina yaptım, 4 tanesi yıkıldı. Her şey usulüne uygun." ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Karakuş çifti, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.