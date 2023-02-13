Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 19:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajında, "Kahramanmaraş’ımız, 103 yıl önce yazdığı destanla adını tarihe altın harflerle kazıdı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;
Kahramanmaraş’ımız, 103 yıl önce yazdığı destanla adını tarihe altın harflerle kazıdı.
Bugün de yaşadığımız afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham kaynağı olan Millî Mücadele kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum.
Kahramanmaraş’ımız, 103 yıl önce yazdığı destanla adını tarihe altın harflerle kazıdı.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 13, 2023
Bugün de yaşadığımız afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham kaynağı olan Millî Mücadele kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/rLuarqpoqP
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş
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