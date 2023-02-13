Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Kahramanmaraş’ımız, 103 yıl önce yazdığı destanla adını tarihe altın harflerle kazıdı.

Bugün de yaşadığımız afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham kaynağı olan Millî Mücadele kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum.