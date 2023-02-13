Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul’a nakli devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ''Asrın Felaketi'' olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen depremzedeleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.
Etiketler: Deprem Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Şehir Hastaneleri
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