Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul’a nakli devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ''Asrın Felaketi'' olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen depremzedeleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.