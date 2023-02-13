Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 18:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçak 2 PKK'lı terörist, hudut karakoluna teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelemiz de aralıksız sürüyor. Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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