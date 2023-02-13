Depremden etkilenen 10 ilde depremde yıkılan binalarla ilgili illerin Başsavcılıkları tarafından resen başlatılan ve titizlikle yürütülen soruşturmalarda 163 şüphelinin sorumlulukları tespit edildi.

Bu şüphelilerden 8’sı tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı, 48’si gözaltında bulunuyor, 7’si hakkında yakalama kararı bulunuyor, 70'i hakkında da gözaltına alma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen şüphelilerden 8’inin öldüğü tespit edilirken, 12 kişi ifadelerine müteakip serbest bırakıldı ve 8 şüpheli hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılıklarınca değerlendirmeler devam ediyor.