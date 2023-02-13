Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 18:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deprem bölgesinde 97 yağmacı tutuklandı
Deprem bölgesinde gerçekleşen hırsızlık, yağma, dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 11 ilde 97 şüpheli tutuklandı.
Depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık olaylarına ilişkin ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 232 olayla ilgili olarak soruşturma işlemleri başlatıldı.
Soruşturmalar kapsamında 11 ilde 97 şüpheli tutuklandı, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar titizlikle devam ediyor.
Etiketler: Deprem Dolandırıcılık
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