Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Temassız kartların ilk kullanımında şifre istenecek
[Fotoğraf: Arşiv]
BDDK, temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması yönünde bankalara talimat verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalara iletilen yazıda, şunlar kaydedildi:
"Müşterilerin, bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınırlı olmaksızın ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür."
Etiketler: BDDK Bankacılık
Son Haberler
- 21:48
- 21:38
- 21:22
- 21:20
- 21:48
Sıradaki Haber
Merkez Bankası'ndan depremden etkilenen iller için zorunlu karşılık düzenlemesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz